В Верховном суде Республики Крым оглашен приговор в отношении гражданина Российской Федерации 1968 г. р., который был признан виновным в государственной измене, то есть в переходе на сторону противника. Приговор был постановлен заочно, так как подсудимый находится в федеральном и международном розыске, — цитирует сообщение ТАСС.
Отмечается, что суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Согласно приговору суда, гражданин Российской Федерации, имеющий регистрацию на территории Республики Крым в Феодосии, выехал на территорию Украины, где и находится по настоящее время. Находясь на момент начала СВО на территории Украины, он по собственной инициативе вступил при неустановленных следствием обстоятельствах в Вооруженные силы Украины.
В период с 24 февраля 2022 года осужденный принимал участие в боевых действиях с применением вооружения и военной техники против военнослужащих Вооруженных сил и правоохранительных органов Российской Федерации, задействованных на территории Украины в СВО.
Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 275 УК РФ (государственная измена).
источник: ТАСС
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