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Вынесен приговор крымчанину за переход на сторону ВСУ. Заочно
Фото: Life

Вынесен приговор крымчанину за переход на сторону ВСУ. Заочно

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:48 29.08.2024

Житель Феодосии приговорен к 18 годам лишения свободы заочно за государственную измену, переход на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участие в боевых действиях против РФ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Крым.

В Верховном суде Республики Крым оглашен приговор в отношении гражданина Российской Федерации 1968 г. р., который был признан виновным в государственной измене, то есть в переходе на сторону противника. Приговор был постановлен заочно, так как подсудимый находится в федеральном и международном розыске, — цитирует сообщение ТАСС. 

Отмечается, что суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Согласно приговору суда, гражданин Российской Федерации, имеющий регистрацию на территории Республики Крым в Феодосии, выехал на территорию Украины, где и находится по настоящее время. Находясь на момент начала СВО на территории Украины, он по собственной инициативе вступил при неустановленных следствием обстоятельствах в Вооруженные силы Украины.

В период с 24 февраля 2022 года осужденный принимал участие в боевых действиях с применением вооружения и военной техники против военнослужащих Вооруженных сил и правоохранительных органов Российской Федерации, задействованных на территории Украины в СВО.

Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

источник: ТАСС

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