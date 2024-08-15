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Вынесен приговор по уголовному делу о шпионаже в отношении гражданки Украины

Вынесен приговор по уголовному делу о шпионаже в отношении гражданки Украины

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:26 15.08.2024

Государственное обвинение по уголовному делу поддержала крымская прокуратура.

На видео — гражданка Украины Ирина Горобцова, признанная виновной в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

На протяжении года (с февраля 2022 по март 2023) она собирала стратегически важные данные о подразделениях Вооруженных Сил России на территории Херсонской области и передавала их сотруднику главного управления разведки Украины. Эти сведения могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации ВС РФ и Росгвардии.

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Действия осужденной выявлены и пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил виновную к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокуратурой Республики Крым.

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