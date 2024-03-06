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Вынесен приговор по уголовному делу о шпионаже

Вынесен приговор по уголовному делу о шпионаже

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 22:28 06.03.2024

Государственное обвинение поддержано прокуратурой Республики Крым.

Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Украины. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Суд установил, что в период с августа по декабрь 2022 года подсудимый, находясь на территории Запорожской области, собирал сведения о местах дислокации одного из подразделений Росгвардии, которые передал военнослужащему ВСУ, действовавшему в интересах службы безопасности Украины, — сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Таким образом, он передавал информацию, которая могла быть использована против Вооруженных Сил Российской Федерации.

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Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Республики Крым.

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