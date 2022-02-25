Вынужденный возврат авиабилетов: как?

Сервис поездок и путешествий Туту.ру выпустил обновлённую информацию о вынужденном возврате авиабилетов. Сроки вынужденных возвратов сейчас до 30 дней: это зависит от рассмотрения заявления авиакомпанией в порядке очереди. Более ранние рейсы обрабатываются быстрее. По опыту пандемии, некоторые авиакомпании, возможно, будут возвращать средства дольше.

Клиенты, которые покупали билеты через Туту.ру, могут оформить возврат тремя способами: через личный кабинет , написав на почту avia@tutu.ru или позвонив в контакт-центр Туту.ру по телефону +7(499)715-41-05. В письме или по телефону нужно сообщить номер бронирования, номер заказа или телефон, указанный при оформлении заказа. Обращаться с заявкой на возврат билета нужно с того адреса электронной почты или номера телефона, который указывался при покупке билета.

Условия возвратов у авиакомпаний:

S7 Airlines. Если рейс отменили — можно сделать полный возврат стоимости в разделе «Мои бронирования» на сайте и в приложении. Если билет куплен у агентства — через агентство.

Если рейс отменили — можно сделать полный возврат стоимости в разделе «Мои бронирования» на сайте и в приложении. Если билет куплен у агентства — через агентство. «Аэрофлот». Предлагается на выбор вынужденный возврат денег в полном объёме, либо возможность перебронирования билетов на другие даты или другой маршрут.

Предлагается на выбор вынужденный возврат денег в полном объёме, либо возможность перебронирования билетов на другие даты или другой маршрут. «Победа». Автоматически оформляет возврат за билет. Вот список отменённых рейсов.

Автоматически оформляет возврат за билет. Вот список отменённых рейсов. Nordwind. Можно оформить возврат там, где покупались билеты, либо перенести вылет на любой рейс с датой путешествия до 26.04.2022.

Можно оформить возврат там, где покупались билеты, либо перенести вылет на любой рейс с датой путешествия до 26.04.2022. «Уральские авиалинии». Можно переоформить билет на вылеты с 03.03.2022 до 30.05.2022 по месту приобретения или через службу поддержки, используя чат с оператором на сайте или в мобильном приложении. Также можно писать на электронный адрес vozvrat@u6.ru, в письме укажите номер авиабилета, ФИО и паспортные данные каждого пассажира.

Можно переоформить билет на вылеты с 03.03.2022 до 30.05.2022 по месту приобретения или через службу поддержки, используя чат с оператором на сайте или в мобильном приложении. Также можно писать на электронный адрес vozvrat@u6.ru, в письме укажите номер авиабилета, ФИО и паспортные данные каждого пассажира. «Россия». Пассажирам рейсов, выполняемых совместно с авиакомпанией «Аэрофлот», предложен вынужденный возврат денежных средств, а также возможность перебронирования билетов по желанию пассажира на последующие даты.

Пассажирам рейсов, выполняемых совместно с авиакомпанией «Аэрофлот», предложен вынужденный возврат денежных средств, а также возможность перебронирования билетов по желанию пассажира на последующие даты. RedWings. Можно без дополнительных сборов поменять перелёт на даты в период с 3 марта по 24 апреля включительно или оформить возврат денег по месту приобретения авиабилетов. Если вы покупали через сайт авиакомпании, нужно отправить заявку на vozvrat@flyredwings.com.

Можно без дополнительных сборов поменять перелёт на даты в период с 3 марта по 24 апреля включительно или оформить возврат денег по месту приобретения авиабилетов. Если вы покупали через сайт авиакомпании, нужно отправить заявку на vozvrat@flyredwings.com. Smartavia. Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета по месту приобретения. Пассажиры, оформившие билеты на официальном сайте, могут вернуть билет по ссылке.

Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета по месту приобретения. Пассажиры, оформившие билеты на официальном сайте, могут вернуть билет по ссылке. «Азимут». Авиакомпания «Азимут» информирует пассажиров об отменах рейсов по электронной почте и смс. Перевозчик выполняет обмен авиабилетов и возврат стоимости в порядке очередности поступления запросов. Заявку на возврат денежных средств за авиабилет, оформленный на сайте, можно оформить в личном кабинете. Оставить заявку на возврат авиабилета, оформленного у агентов авиакомпании, возможно по месту приобретения авиабилета.

Авиакомпания «Азимут» информирует пассажиров об отменах рейсов по электронной почте и смс. Перевозчик выполняет обмен авиабилетов и возврат стоимости в порядке очередности поступления запросов. Заявку на возврат денежных средств за авиабилет, оформленный на сайте, можно оформить в личном кабинете. Оставить заявку на возврат авиабилета, оформленного у агентов авиакомпании, возможно по месту приобретения авиабилета. «Якутия». Предлагается вынужденный возврат денежных средств за авиабилеты на отменённые рейсы в полном объёме. Пассажиры трансферных рейсов «Регион – Москва – Якутск» смогут совершить полёт на участке «Москва – Якутск» и обратно по расписанию.

Ранее сервис поездок и путешествий Туту.ру выпустил памятки для российских путешественников о том, что делать, если вы застряли за границей и как снять деньги , если банковская карточка перестала работать в другой стране. Оперативную информацию о ситуации с транспортным сообщением Туту.ру собирает на этой странице и в телеграм-канале .

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за январь 2022 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.

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