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Вынужденный возврат авиабилетов: как?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:41 25.02.2022

Сервис поездок и путешествий Туту.ру выпустил обновлённую информацию о вынужденном возврате авиабилетов. Сроки вынужденных возвратов сейчас до 30 дней: это зависит от рассмотрения заявления авиакомпанией в порядке очереди. Более ранние рейсы обрабатываются быстрее. По опыту пандемии, некоторые авиакомпании, возможно, будут возвращать средства дольше.

Клиенты, которые покупали билеты через Туту.ру, могут оформить возврат тремя способами: через личный кабинет, написав на почту avia@tutu.ru или позвонив в контакт-центр Туту.ру по телефону +7(499)715-41-05. В письме или по телефону нужно сообщить номер бронирования, номер заказа или телефон, указанный при оформлении заказа. Обращаться с заявкой на возврат билета нужно с того адреса электронной почты или номера телефона, который указывался при покупке билета.

Условия возвратов у авиакомпаний:

  • S7 Airlines. Если рейс отменили — можно сделать полный возврат стоимости в разделе «Мои бронирования» на сайте и в приложении. Если билет куплен у агентства — через агентство.
  • «Аэрофлот». Предлагается на выбор вынужденный возврат денег в полном объёме, либо возможность перебронирования билетов на другие даты или другой маршрут.
  • «Победа». Автоматически оформляет возврат за билет. Вот список отменённых рейсов.
  • Nordwind. Можно оформить возврат там, где покупались билеты, либо перенести вылет на любой рейс с датой путешествия до 26.04.2022.
  • «Уральские авиалинии». Можно переоформить билет на вылеты с 03.03.2022 до 30.05.2022 по месту приобретения или через службу поддержки, используя чат с оператором на сайте или в мобильном приложении. Также можно писать на электронный адрес vozvrat@u6.ru, в письме укажите номер авиабилета, ФИО и паспортные данные каждого пассажира.
  • «Россия». Пассажирам рейсов, выполняемых совместно с авиакомпанией «Аэрофлот», предложен вынужденный возврат денежных средств, а также возможность перебронирования билетов по желанию пассажира на последующие даты.
  • RedWings. Можно без дополнительных сборов поменять перелёт на даты в период с 3 марта по 24 апреля включительно или оформить возврат денег по месту приобретения авиабилетов. Если вы покупали через сайт авиакомпании, нужно отправить заявку на vozvrat@flyredwings.com.
  • Smartavia. Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета по месту приобретения. Пассажиры, оформившие билеты на официальном сайте, могут вернуть билет по ссылке.
  • «Азимут». Авиакомпания «Азимут» информирует пассажиров об отменах рейсов по электронной почте и смс. Перевозчик выполняет обмен авиабилетов и возврат стоимости в порядке очередности поступления запросов. Заявку на возврат денежных средств за авиабилет, оформленный на сайте, можно оформить в личном кабинете. Оставить заявку на возврат авиабилета, оформленного у агентов авиакомпании, возможно по месту приобретения авиабилета.
  • «Якутия». Предлагается вынужденный возврат денежных средств за авиабилеты на отменённые рейсы в полном объёме. Пассажиры трансферных рейсов «Регион – Москва – Якутск» смогут совершить полёт на участке «Москва – Якутск» и обратно по расписанию.
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Ранее сервис поездок и путешествий Туту.ру выпустил памятки для российских путешественников о том, что делать, если вы застряли за границей и как снять деньги, если банковская карточка перестала работать в другой стране. Оперативную информацию о ситуации с транспортным сообщением Туту.ру собирает на этой странице и в телеграм-канале.

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за январь 2022 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.  


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