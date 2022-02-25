Вынужденный возврат авиабилетов: как?

Сервис поездок и путешествий Туту.ру выпустил обновлённую информацию о вынужденном возврате авиабилетов. Сроки вынужденных возвратов сейчас до 30 дней: это зависит от рассмотрения заявления авиакомпанией в порядке очереди. Более ранние рейсы обрабатываются быстрее. По опыту пандемии, некоторые авиакомпании, возможно, будут возвращать средства дольше.
Клиенты, которые покупали билеты через Туту.ру, могут оформить возврат тремя способами: через
Условия возвратов у авиакомпаний:
- S7 Airlines. Если рейс отменили — можно сделать полный возврат стоимости в разделе «Мои бронирования» на сайте и в приложении. Если билет куплен у агентства — через агентство.
- «Аэрофлот». Предлагается на выбор вынужденный возврат денег в полном объёме, либо возможность перебронирования билетов на другие даты или другой маршрут.
- «Победа». Автоматически оформляет возврат за билет. Вот список отменённых рейсов.
- Nordwind. Можно оформить возврат там, где покупались билеты, либо перенести вылет на любой рейс с датой путешествия до 26.04.2022.
- «Уральские авиалинии». Можно переоформить билет на вылеты с 03.03.2022 до 30.05.2022 по месту приобретения или через службу поддержки, используя чат с оператором на сайте или в мобильном приложении. Также можно писать на электронный адрес vozvrat@u6.ru, в письме укажите номер авиабилета, ФИО и паспортные данные каждого пассажира.
- «Россия». Пассажирам рейсов, выполняемых совместно с авиакомпанией «Аэрофлот», предложен вынужденный возврат денежных средств, а также возможность перебронирования билетов по желанию пассажира на последующие даты.
- RedWings. Можно без дополнительных сборов поменять перелёт на даты в период с 3 марта по 24 апреля включительно или оформить возврат денег по месту приобретения авиабилетов. Если вы покупали через сайт авиакомпании, нужно отправить заявку на vozvrat@flyredwings.com.
- Smartavia. Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета по месту приобретения. Пассажиры, оформившие билеты на официальном сайте, могут вернуть билет по ссылке.
- «Азимут». Авиакомпания «Азимут» информирует пассажиров об отменах рейсов по электронной почте и смс. Перевозчик выполняет обмен авиабилетов и возврат стоимости в порядке очередности поступления запросов. Заявку на возврат денежных средств за авиабилет, оформленный на сайте, можно оформить в личном кабинете. Оставить заявку на возврат авиабилета, оформленного у агентов авиакомпании, возможно по месту приобретения авиабилета.
- «Якутия». Предлагается вынужденный возврат денежных средств за авиабилеты на отменённые рейсы в полном объёме. Пассажиры трансферных рейсов «Регион – Москва – Якутск» смогут совершить полёт на участке «Москва – Якутск» и обратно по расписанию.
Ранее сервис поездок и путешествий Туту.ру выпустил памятки для российских путешественников о том,
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