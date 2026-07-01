Выплата увеличится на 10%: методика расчета ремонта по ОСАГО меняется

В России изменятся правила определения расходов на ремонт по ОСАГО, в результате чего средняя выплата может вырасти на 10%. Об этом сообщили в Банке России.

Новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов начнет действовать с 11 июля 2026 года. Страховщики руководствуются ими при расчете выплат по ОСАГО. Редакции справочников с учетом новых правил Российский союз автостраховщиков должен утвердить в течение 3 месяцев, – говорится в сообщении Центробанка.

Уточняется, что при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала, а средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается учета затрат на детали одноразового использования (уплотнители, наклейки и другие) – расходы на них страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Сейчас есть лимит – не более 2% от цены заменяемых запчастей.

В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%, – подчеркнули в Банке России.

Ранее депутат Госдумы РФ Константин Бахарев заявил, что новый закон, разрешающий штрафовать водителей за управление автомобилем без полиса ОСАГО только раз в сутки, является важной превентивной мерой, ориентированной на второе полугодие 2026 года.

источник: РИА Новости Крым

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