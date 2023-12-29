Выплату компенсаций крымчанам, пострадавшим в результате стихии, планируют завершить до 15 февраля

Глава Республики Крым в ходе совещания о проблемных вопросах муниципальных образований в Республике Крым поручил завершить до 15 февраля 2024 года выплату компенсаций крымчанам, пострадавшим в результате стихии. По словам Сергея Аксёнова, на сегодняшний день общая сумма произведенных компенсационных выплат составляет более 800 млн рублей.

При этом все граждане, чье имущество было утеряно полностью или частично, уже получили финансовую помощь. Темп работы нужно сохранить и по возможности завершить работу раньше установленной даты, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская проинформировала о том, что на 26 декабря от граждан поступила 561 тысяча заявлений, из них у 331 тысячи – положительное заключение. К работам привлечены все муниципалитеты. Узнайте больше: Пролонгировано Соглашение о минимальной заработной плате между Правительством РК, профсоюзами и объединениями работодателей источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым