Выплату в 3000 рублей всем несовершеннолетним получили 50 тысяч детей Севастополя

Директор Департамента образования и науки Елена Богомолова рассказал о ситуации с выплатами на детей от 0 до 18 лет, которые были назначены по инициативе врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Поступило 70 тыс реальных заявлений. Выплаты прошли уже на 50 тыс. детей. Очень много заявлений заполнено неправильно. Например, частая ситуация — родители подают заявления на трех детей, один из которых новорожденный. На двух детей, которые обучаются в школе и детском саду, деньги приходят, а на новорожденного нет. Дело в том, что на ребенка от 0 до 3 лет необходимо подавать полный пакет документов, копию паспорта, СНИЛС и т. д., — цитирует специалиста пресс-служба Правительства Севастополя.

Кроме того, часто родители подают не свой расчетный счет, а своих родственников.

Банк такие платежи не обрабатывает, как и коммерческие и кредитные расчетные счета, — пояснила директор Департамента образования и науки.

Часто граждане подают и недостоверные документы. Например, первую и вторую страницу паспорта свою, а прописку из другого документа.

По оставшимся 20 тысячам заявлением мы продолжаем работу. Срок заканчивается 19 мая, — подчеркнула Елена Богомолова.