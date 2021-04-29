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Выплаты ко Дню Победы по линии ПФР получили 133 севастопольца

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:42 29.04.2021

Ко дню Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны в апреле текущего года получили по линии органов Пенсионного фонда ежегодную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Ежегодная выплата ко Дню Победы в этом году выплачена 133 севастопольским ветеранам, из них – 25 инвалидам Великой Отечественной войны и 108 участникам Великой Отечественной войны, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, выплата осуществляется в соответствии с Указом Президента РФ от  24.04.2019 №186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы» инвалидам и участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Для получения ежегодной выплаты заявление подавать не нужно. Выплата производится автоматически по имеющимся данным ПФР.

Выплаты ко Дню Победы по линии ПФР получили 133 севастопольца

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