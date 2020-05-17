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Выплаты на детей в Крыму задерживают… украинские документы
Фото: News.myseldon.com

Выплаты на детей в Крыму задерживают… украинские документы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:25 17.05.2020

В Крыму участились случаи обращений граждан на оформление (точнее, не оформление) заявлений для выплат на детей из-за украинских свидетельств о рождении.

Имеется проблема, я могу сказать, у большого количества родителей по украинским свидетельствам о рождении у детей при заполнении заявлений на сайте Госуслуг на выплату в 10 тысяч рублей. Я вижу обращаются на все соцсети и в наше министерство в том числе. При заполнении не всегда актовая запись украинского свидетельства может подтягиваться сайтом Госуслуг, — сообщила вице-премьер РК Елена Романовская.

Она пояснила, что вся крымская база украинских свидетельство о рождении была передана в Пенсионный фонд РФ. Рекомендация же такова: в таких случаях лично обращаться в МФЦ или отделение Пенсионного фонда, где помогут «в ручном режиме» зарегистрировать заявления.

Понятно, что могут быть какие-то сбои, потому что это была бывшая украинская база и какие-то свидетельства могут не идентифицироваться. Поэтому мы точечно по каждому обращению отзваниваемся, и Пенсионный фонд в ручном режиме помогает регистрировать или записывают предварительно, чтобы человек пришел и заполнил. Родители пусть не переживают. До 1 октября вы сможете президентские все выплаты заявиться. Деньги ваши не пропадут, — отметила вице-премьер.

По словам Романовской, даже самые проблемные случаи будут решаться индивидуально, и в пользу детей.

Выплаты на детей в Крыму задерживают… украинские документы

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