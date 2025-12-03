Выплаты на погашение ипотеки в Севастополе получили 43 многодетные семьи

Благодаря нацпроекту «Семья» 43 семьи смогли сократить долговую нагрузку по ипотеке. Каждая из них получила выплату до 1 млн рублей. Условия для получения выплаты:
- в семье с 1 января 2025 года родился третий или последующий ребенок;
- семья зарегистрирована по месту жительства в Севастополе;
- ипотека оформлена именно для улучшения жилищных условий;
- жилье находится на территории города;
- семья уже получила или имеет право на федеральную выплату по ипотеке.
Господдержка формируется из двух источников: 450 тысяч рублей выделяет федеральный бюджет, 550 тысяч рублей — региональный бюджет Севастополя. Эти средства позволяют многим семьям полностью закрыть ипотеку или значительно сократить срок выплат.
Заявление можно оформить:
- на портале «Госуслуги»;
- в банке, где оформлен ипотечный кредит.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: недвижимость в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: недвижимость в Севастополе