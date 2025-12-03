Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Выплаты на погашение ипотеки в Севастополе получили 43 многодетные семьи
Новости Республики
Выплаты на погашение ипотеки в Севастополе получили 43 многодетные семьи

Выплаты на погашение ипотеки в Севастополе получили 43 многодетные семьи

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:20 03.12.2025

Благодаря нацпроекту «Семья» 43 семьи смогли сократить долговую нагрузку по ипотеке. Каждая из них получила выплату до 1 млн рублей.  Условия для получения выплаты:

  • в семье с 1 января 2025 года родился третий или последующий ребенок;
  • семья зарегистрирована по месту жительства в Севастополе;
  • ипотека оформлена именно для улучшения жилищных условий;
  • жилье находится на территории города;
  • семья уже получила или имеет право на федеральную выплату по ипотеке.
Узнайте больше:  На форуме вакансий в Севастополе участникам СВО предложили зарплаты до 115 тысяч рублей

Господдержка формируется из двух источников: 450 тысяч рублей выделяет федеральный бюджет, 550 тысяч рублей — региональный бюджет Севастополя. Эти средства позволяют многим семьям полностью закрыть ипотеку или значительно сократить срок выплат.

Заявление можно оформить:

  • на портале «Госуслуги»;
  • в банке, где оформлен ипотечный кредит.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 2 119

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.