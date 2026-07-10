Выплаты пострадавшим от ЧС: в Крыму запущены горячие линии

Для решения вопросов крымчан по поводу оформления выплат пострадавшим от ЧС работают горячие линии. Об этом сообщили в Минтруде Крыма.
В муниципалитетах Республики Крым начали работу горячие линии для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, режим которой был введен 26 июня указом главы Крыма. Крымчане могут обратиться за консультациями и разъяснениями по вопросам получения единовременной денежной выплаты, — говорится в сообщении.
Горячие линии работают в трех городах и восьми районах региона:
— Армянск: +73656720345, +73656721275;
— Раздольненский район: +79783207448, +79781132216.
Ранее сообщалось, что крымчане, пострадавшие в результате ЧС, могут получить единовременную денежную выплату 15 тысяч рублей на каждого члена семьи.
источник: РИА Новости Крым
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