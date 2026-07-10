Выплаты пострадавшим от ЧС: в Крыму запущены горячие линии

Для решения вопросов крымчан по поводу оформления выплат пострадавшим от ЧС работают горячие линии. Об этом сообщили в Минтруде Крыма.

В муниципалитетах Республики Крым начали работу горячие линии для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, режим которой был введен 26 июня указом главы Крыма. Крымчане могут обратиться за консультациями и разъяснениями по вопросам получения единовременной денежной выплаты, — говорится в сообщении.

Горячие линии работают в трех городах и восьми районах региона:

— Армянск: +73656720345, +73656721275;

— Белогорский район: +79782086008, +79780917395, +79780487445;

— Джанкой: +79789395687, +79789392774, +79789394421;

— Джанкойский район: +79789942335;

— Красноперекопск: 79789970895, 79789082231, 8(36565)3-17-26, 8(36565)3-17-35;

— Красноперекопский район: +79789858617, +79789858612;

— Нижнегорский район: + 79786992785, +73655021637;

— Сакский район: +73656330604, +73656330690;

— Черноморский район: 8(6558)91-294, 8(36558) 99-465, 8(36558) 92-707;

— Красногвардейский район: 8(6556)22-492, 8(6556)25-029;

— Первомайский район: +73655292459, +73655292272, +73655292659;

— Раздольненский район: +79783207448, +79781132216.

Ранее сообщалось, что крымчане, пострадавшие в результате ЧС, могут получить единовременную денежную выплату 15 тысяч рублей на каждого члена семьи.

источник: РИА Новости Крым

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