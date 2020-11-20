Выпускник «Золотого ключика» — победитель Фестиваля драматургии «Любимовка»

Выпускник евпаторийского Детского театра «Золотой ключик» Николай Терешкин стал одним из победителей открытого конкурса на участие в онлайн-марафоне Фестиваля драматургии «Любимовка».

В видео-заявке Николай сам прочел свою пьесу «Девочка в лохмотьях», которая вошла в число финалистов и стала частью марафона, который будет проходить на YouTube-канале Любимовки, — отмечает руководитель литературно-драматургической части Крымского государственного театра юного зрителя РФ Наталья Ивацик.

В рамках марафона 22 ноября известные артисты, режиссёры и деятели культуры будут читать отрывки из современных пьес. В марафоне примут участие Ирина Шихман, Антон Долин, Вера Полозкова, Фёкла Толстая, Виктор Рыжаков, Николай Коляда, Анатолий Белый, Алёна Бабенко, Ольга Лапшина, Ирина Вилкова и другие звёзды театра, кино, телевидения, шоу-бизнеса.

СПРАВКА: Фестиваль молодой драматургии «Любимовка» — старейший драматургический фестиваль России. Ежегодно драматурги со всего мира отправляют на конкурс «Любимовки» пьесы, написанные на русском языке, из которых команда ридеров формирует программу. Основная программа фестиваля представляет собой режиссерские читки. Эксперты неоднократно отмечали уникальную роль «Любимовки» в современном российском театре. Фестиваль ежегодно открывает новых авторов, интегрирует их в театральный процесс и создает среду для обмена опытом. «Любимовка» открывает новые имена не только для театра, но и медиа, кино, современного искусства, выходя шире конвенциональных рамок.