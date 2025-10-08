Выпускниками Школы экскурсоводов в этом году стали 52 крымских гида

В этом году темой Школы экскурсоводов стал особенно актуальный для нашего региона гастрономический туризм. На протяжении всего обучения своими знаниями с участниками проекта делились как местные, так и ведущие федеральные эксперты по данному направлению и также, уже традиционно, в рамках обучения были проведены практические занятия на крымских гастрономических производствах.