Выпускниками Школы экскурсоводов в этом году стали 52 крымских гида

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 18:58 08.10.2025

Выпускниками Школы экскурсоводов, прошедших курсы повышения квалификации по теме гастрономический туризм в этом году, стали 52 крымских гида. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико:

В этом году темой Школы экскурсоводов стал особенно актуальный для нашего региона гастрономический туризм. На протяжении всего обучения своими знаниями с участниками проекта делились как местные, так и ведущие федеральные эксперты по данному направлению и также, уже традиционно, в рамках обучения были проведены практические занятия на крымских гастрономических производствах.

Участники проекта получили дипломы государственного образца о прохождении курсов повышения квалификации.

Напомним, бесплатное участие в проекте «Школа экскурсоводов», реализуемым Центром «Мой бизнес» Республики Крым при поддержке Минэкономразвития Республики Крым доступно в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития РК

