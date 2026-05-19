Выпускники медколледжа начнут работу в севастопольских больницах

Сейчас к выпуску готовятся 403 студента. Среди них — 297 будущих медсестер, из которых 32 учились по целевому договору. Уже сейчас они проходят преддипломную практику. После ее завершения выпускников ждут государственные экзамены и аккредитация. Затем специалисты, которые учились по целевому договору, начнут работать в государственных медучреждениях.

Особый интерес у будущих медиков вызывает работа в педиатрии. В отделение патологии новорожденных городской больницы № 5 студенты идут по велению сердца.

Девочки находятся у нас на практике по целевому распределению. Все они будут работать палатными медицинскими сестрами. Раньше они уже приходили к нам на трудовую практику, и им понравилось, ведь наше отделение после капитального ремонта приведено в соответствие с новыми стандартами, закуплено новое оборудование, — рассказала старшая медицинская сестра отделения патологии новорожденных и недоношенных детей Людмила Ващук.

Сегодня будущие медсестры практически готовы к самостоятельной работе. Они освоили уход за новорожденными и недоношенными детьми, в том числе глубоко недоношенными — весом от 500 граммов.

Чтобы попасть в детскую больницу, студентам необходимо пройти дополнительные курсы по педиатрии с февраля по май. На сегодняшний день договоры на работу в учреждении подписали 17 человек. Из них девять идут в роддом, три — в отделение патологии новорожденных, трое — в амбулаторную и дошкольно-школьную службу. Три фельдшера заключили договоры для работы в мобильных бригадах, остальные распределяются по другим отделениям стационаров.

Сами будущие специалисты о своем выборе не жалеют. Мария Волошина, студентка третьего курса, проходящая сейчас практику в отделении патологии новорожденных, рассказала, что мечтала помогать людям с детства. Она отмечает, что работа непростая: нужно всему учиться, кормить, готовить смеси индивидуально для каждого ребенка, учитывая рекомендации мам.

Я была здесь на практике раньше, мне очень понравилось, и я решила остаться. Здесь очень интересно, многому обучают, хорошее отношение. Мне нравится работать с детьми, сейчас еще подрабатываю няней, — делится девушка.

Свои планы на будущее студенты определяют по-разному: кто-то сразу после диплома пойдет работать, а кто-то намерен продолжить обучение и стать врачом. Главное, что выбор в пользу государственной медицины сегодня делают все больше молодых и мотивированных специалистов.

Напомним, подготовка кадров ведется в рамках региональной программы «Медицинские кадры» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя