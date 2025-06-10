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Выпускники севастопольских школ могут получить ИНН с помощью сервисов ФНС России

Выпускники севастопольских школ могут получить ИНН с помощью сервисов ФНС России

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:11 10.06.2025

Накануне поступления в учебное заведение получение свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, содержащего сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), является одной из самых востребованных услуг.

Для предъявления в учебное заведение можно использовать как бумажный документ, так и документ в электронном виде.

Следует отметить, что электронный документ подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС России, равнозначен бумажному свидетельству, подписанному собственноручной подписью должностного лица и заверенному печатью налогового органа.

Без посещения налогового органа и в любое удобное время электронное свидетельство ИНН смогут получить пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц». Для этого необходимо в разделе «Жизненные ситуации» воспользоваться функцией «Запросить справку и другие документы», далее — «Получить свидетельство ИНН». Сформированный запрос необходимо подписать неквалифицированной электронной подписью, которую налогоплательщик формирует самостоятельно в разделе «Профиль» — «Электронная подпись».

Также получить сведения об уже присвоенном ИНН можно через сервис сайта ФНС России «Сведения об ИНН физического лица» — его функционал очень прост и не требует регистрации. Чтобы узнать ИНН необходимо заполнить форму запроса (фамилию, имя, отчество, дату рождения и паспортные данные). Если гражданин уже состоит на учете в налоговых органах, то ИНН появится в строке результата. В сервисе реализована возможность формирования и распечатки выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков, содержащей сведения о присвоенном ИНН, с визуализацией усиленной электронной подписи ФНС России.

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Если ИНН в сервисе не найден, то, вероятнее всего, такому налогоплательщику ИНН еще не присваивался. В этом случае необходимо подать заявление о постановке на учет в налоговом органе по форме № 2-2-Учет. Сделать это удобнее всего с помощью сервиса ФНС России «Подача заявления физического лица о постановке на учет» .

Для получения документа автоматически указывается налоговый орган по месту регистрации налогоплательщика, но при необходимости можно выбрать другой удобный адрес. Для получения бумажного свидетельства ИНН необходимо будет назвать регистрационный номер заявки и предъявить паспорт.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

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