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Выпускники Севастополя сдают ЕГЭ по физике и обществознанию
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Выпускники Севастополя сдают ЕГЭ по физике и обществознанию

Опубликовал: news-parser в Севастополь 14:33 11.06.2026

11 июня основной период ЕГЭ продолжился испытаниями по двум предметам — обществознанию и физике. Эти дисциплины традиционно входят в число наиболее востребованных среди выпускников 11-х классов. В день проведения экзаменов работают семь пунктов на базе школ.

Обществознание остается одним из популярных предметов по выбору — его который год сдают около 40% наших одиннадцатиклассников. В то же время мы видим стабильный интерес к естественно-научному профилю: физику в Севастополе в этом году выбрали почти 28% выпускников. Эти предметы участники сдают в качестве профильных вступительных испытаний в вузы. В пунктах проведения экзаменов созданы максимально безопасные, комфортные и объективные условия для каждого выпускника, — прокомментировал директор департамента образования и науки Максим Кривонос.

Обществознание сдают 569 выпускников Севастополя. Экзамен длится 3 часа 30 минут. За это время нужно выполнить 25 заданий. Дополнительные материалы и оборудование на экзамене не разрешены.

С момента появления обществознания в школьной программе этот предмет сразу меня заинтересовал. Он раскрывает все процессы, которые происходят в стране и в мире, как все устроено. К экзамену готовился долго и планомерно: учил материал в школе, дополнительно занимался с учителями и онлайн. Легкое волнение есть, но в своих знаниях я уверен. Планирую поступать на экономический факультет в вуз в Санкт-Петербурге, — поделился Евгений Галеев из Инженерной школы.

Экзамен по физике пишут 370 выпускников для последующего поступления в вузы, как правило, на инженерные специальности. На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут. ЕГЭ по физике содержит 26 заданий: 20 заданий с кратким ответом и 6 — с развернутым. На экзамене можно пользоваться линейкой без справочной информации, а также непрограммируемым калькулятором.

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В пунктах проведения экзаменов традиционно присутствуют медицинский работник, представитель полиции, общественные наблюдатели и представитель родительского сообщества.

Результаты экзаменов участники узнают не позднее 26 июня. Ознакомиться с ними можно на портале ЕГЭ (https://checkege.rustest.ru/) и на Госуслугах.

источник: Правительство Севастополя

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