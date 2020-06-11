Выпускники школ получат аттестаты без экзаменов

ЕГЭ будут сдавать только те, кто хочет поступать в вузы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее выдачу школьных аттестатов в 2020 году без сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ) и возможность сдать такой экзамен для тех, кто намерен поступить в вуз. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Правительства. Таким образом, аттестаты без сдачи экзаменов получат выпускники и 9-х, и 11-х классов. В сообщении поясняется, что выпускников, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, зачислят в них по результатам аттестата. Решившие получить высшее образование смогут сдать ЕГЭ. Как отметили в пресс-службе, что школы в дистанционном режиме помогут ученикам в подготовке к экзаменам.

Минпросвещения и Рособрнадзору будет необходимо до 15 июня привести в соответствие с постановлением свои нормативные акты. Как подчеркнули в Кабмине, в 2020 году корректировка из-за пандемии порядка аттестации выпускников и сдачи ЕГЭ позволит обезопасить педагогов и школьников.

Школы помогут ребятам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме. Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Корректировка позволит обезопасить школьников и педагогов, — сообщает пресс-служба Правительства.

Михаил Мишустин сообщил, что сдавать ЕГЭ в 2020 году планируют более 736 тысяч выпускников российских школ, которые намерены поступать в вузы. По его словам, 29-30 июня состоятся пробные экзамены без участия школьников для проверки технической отлаженности системы, основной экзаменационный период пройдет же с 3 по 23 июля, а даты 24-25 июля резервируются для тех, у кого в один день совпадут два экзамена. Кроме того, школьники, которые по уважительным причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июле, смогут сдать экзамены в августе.