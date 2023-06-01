Выпускники школ Севастополя сдали второй обязательный ЕГЭ

1 июня одиннадцатиклассники сдают экзамен по второму обязательному предмету – математике. У выпускников есть право выбора – сдать ЕГЭ базового или профильного уровня. Базовый пишут те, кому результаты экзамена нужны только для получения аттестата, а профильный – кому этот предмет необходим и для поступления в университет.

Традиционно математику профильного уровня выбирают около 50% севастопольских выпускников. В этом году разница между количеством выпускников, выбравших ЕГЭ по математике профильного или базового уровня, составляет менее 20 человек (менее 1%). Экзамен базового уровня будут сдавать 1 204 человека, а 1 185 выпускников выбрали профильный уровень, – цитирует пресс-служба Правительства Севатсополя и. о. директора департамента образования и науки Севастополя Максима Кривонос.

Экзаменационная работа базового уровня включает 21 задание с кратким ответом, на их выполнение отводится 3 часа. Для написания экзамена профильного уровня дается 3 часа 55 минут, а сама работа состоит из 18 заданий разной сложности.

Напомним, результаты ЕГЭ по математике базового уровня станут известны не позднее 16 июня, а профильного – не позднее 19 июня. Узнать их выпускники смогут в своих образовательных организациях, а также на портале ЕГЭ и портале «Госуслуги».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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