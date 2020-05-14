Вырубкой можжевельника и сосны на территории Терновского лесничества заинтересовалась прокуратура

Прокуратура города Севастополя организовала проверку по сведениям, изложенным в средствах массовой информации, о вырубке лесных насаждений в районе села Терновка.

Установлено, что в марте 2020 года за границами земельного участка, находящегося в частной собственности, на территории Терновского участкового лесничества вырублены можжевельник и сосна крымская в отсутствие соответствующего права.

По факту выявленного нарушения Севастопольский межрайонный природоохранный прокурор направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По материалам прокурорской проверки отделом дознания ОМВД РФ по Балаклавскому району г. Севастополя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.