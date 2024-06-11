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Выручили более 2.1 млрд рублей: в у продали активы украинских олигархов
фото: © Владимир Смирнов/ ТАСС

Выручили более 2.1 млрд рублей: в Крыму продали активы украинских олигархов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:16 11.06.2024

Власти Республики Крым выручили более 2,1 млрд рублей от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков, сообщил ТАСС председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

С 2023 года в бюджет Крыма от продажи национализированных активов украинских олигархов поступило более 2,1 млрд рублей. В частности, в прошлом году мы продали национализированное имущество, ранее принадлежавшее физическим и юридическим лицам, совершающим в отношении России недружественные действия, на сумму 1,7 млрд рублей, с начала 2024 года — на сумму более 416 млн рублей, — сказал он.

Глава Госсовета региона отметил, что спрос на подобные активы остается высоким.

В 2024 году в Крыму запустят новый пакет национализации активов 110 украинских олигархов, политиков и других видных деятелей. В пакет попадут активы Сусаны Джамаладиновой, известной как певица Джамала, в отношении которой возбуждено уголовное дело, а сама она объявлена в розыск из-за распространяемой ею фейковой информации о Вооруженных силах России. В проект включены также имущество Арсения Яценюка — бенефициара компании «Антей — 2012», которая является правообладателем недвижимого имущества в Ялте на улице Мухина, имущество семьи народного депутата Украины, возглавляющей организацию «Матери мобилизованных» Лидии Котеляк, спонсирующей украинских силовиков в Донбассе.

Собственностью Крыма станет имущество и других юридических лиц, в частности ЗАО «Ялтинская киностудия», ООО «Отель «Бристоль» в Ялте, ПАО «Платинум банк». Как сообщал Константинов, в перечень также включены объекты, принадлежащие родственникам украинского политика Виталия Хомутынника — бывшего соседа Владимира Зеленского в Ливадии.

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источник: ТАСС

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