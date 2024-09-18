Вышли в тираж маркированные конверты с бахчисарайской мечетью Орта-Джами

В Бахчисарае состоялась торжественная церемония памятного гашения художественного маркированного конверта, посвящённая 350-летию мечети Орта-Джами.

В Евпатории впервые заседал новый состав Молодёжного совета

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Узнайте больше: В Евпатории впервые заседал новый состав Молодёжного совета

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