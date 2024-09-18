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Вышли в тираж маркированные конверты с бахчисарайской мечетью Орта-Джами

Вышли в тираж маркированные конверты с бахчисарайской мечетью Орта-Джами

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 20:21 18.09.2024

В Бахчисарае состоялась торжественная церемония памятного гашения художественного маркированного конверта, посвящённая 350-летию мечети Орта-Джами.

Маркированные конверты, с изображением мечети, уже поступили в почтовое обращение. Жители Крыма и Севастополя имеют возможность приобрести их в отделениях почтовой связи для создания памятных коллекций, а также воспользоваться ими для отправки своей почтовой корреспонденции по стране и по всему миру.

Вышли в тираж маркированные конверты с бахчисарайской мечетью Орта-Джами Вышли в тираж маркированные конверты с бахчисарайской мечетью Орта-Джами

Тираж художественного маркированного конверта составил 50 тысяч экземпляров.

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В мероприятии приняли участие заместитель Муфтия мусульман Республики Крым и г. Севастополь Артур Решитов, главный имам Бахчисарайского района Сеитвели Ибрагимов, а также начальник обособленного структурного подразделения Симферопольский почтамт Алексей Пальчик.

Для справки. Мечеть Орта-Джами расположена в исторической части города Бахчисарай, недалеко от Ханского дворца, она считалась главной пятничной мечетью Крымского ханства.

источник: пресс-служба ДУМК

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