Высокие результаты: в Ялте чествовали баскетболистов

Заслуженные награды ребятам вручил Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский, начальник Управления спорта и физической культуры Максим Калиниченко.
Ребята показывают высокие спортивные результаты, успешно выступают в составе сборных баскетбольных команд на соревнованиях всех уровней, своим примером пропагандируют здоровый образ жизни. Желаю баскетболистам дальнейших успехов в жизни и спорте, — цитирует пресс-служба Константина Шимановского.
Максим Калиниченко рассказал, что для баскетболистов на стадионе «Авангард» установлены баскетбольные кольца.
Осталось сделать разметку и спортсмены смогут проводить там свои тренировки. Ялта три года подряд становилась самым спортивным городом Крыма. Продолжаем удерживать этот статус и дальше, — уточнил начальник Управления спорта и физической культуры.
источник: Ялтинский городской совет
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