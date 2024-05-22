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Высокие результаты: в Ялте чествовали баскетболистов
фото: пресс-служба Ялтинского городского совета

Высокие результаты: в Ялте чествовали баскетболистов

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:55 22.05.2024

Заслуженные награды ребятам вручил Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский,  начальник Управления спорта и физической культуры Максим Калиниченко.

Ребята показывают высокие спортивные результаты, успешно выступают в составе сборных баскетбольных команд на соревнованиях всех уровней, своим примером пропагандируют здоровый образ жизни. Желаю баскетболистам дальнейших успехов в жизни и спорте, — цитирует пресс-служба Константина Шимановского.

Максим Калиниченко рассказал, что для баскетболистов на стадионе «Авангард» установлены баскетбольные кольца.

Осталось сделать разметку и спортсмены смогут проводить там свои тренировки. Ялта три года подряд становилась самым спортивным городом Крыма. Продолжаем удерживать этот статус и дальше, — уточнил начальник Управления спорта и физической культуры.

Высокие результаты: в Ялте чествовали баскетболистов Высокие результаты: в Ялте чествовали баскетболистов Высокие результаты: в Ялте чествовали баскетболистов Высокие результаты: в Ялте чествовали баскетболистов Высокие результаты: в Ялте чествовали баскетболистов

источник: Ялтинский городской совет 

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