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В Ялте бытовой конфликт вылился… в ножевые ранения
Иллюстрация: 7news

«Высокие» соседские отношения. Инцидент в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:52 02.04.2021

Поводом для бытового конфликта в Севастополе стало то, что ночью в одной из квартир многоэтажного дома компания приятелей распивала спиртные напитки и шумела.

31-летний житель Севастополя, живущий по соседству, сделал замечание и это разозлило его 37-летнего соседа.  Во время ссоры старший участник конфликта схватил кухонный нож и пригрозил своему соседу расправой. Последний, опасаясь за свою жизнь, вызвал сотрудников полиции. На место инцидента немедленно прибыли участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Ленинскому району и задержали подозреваемого. Полицейские установили, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

"Высокие" соседские отношения. Инцидент в Севастополе

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