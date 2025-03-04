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Высокий износ сетей "Воды Крыма" объясняют бездействием украинских властей
иллюстрация: pxhere.com

Высокий износ сетей «Воды Крыма» объясняют бездействием украинских властей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:51 04.03.2025

Водопроводные сети Республики Крым были спроектированы и построены в 1960-1980 годах, уровень их износа высок из-за отсутствия должного финансировали при Украине, сообщили ТАСС в ГУП региона «Вода Крыма».

Имеющаяся система водоснабжения в Республике Крым проектировалась, а затем строилась в прошлом веке. За длительный период эксплуатации и отсутствия достаточного финансирования подверглась значительному износу. Однако, с возвращением Республики Крым в состав РФ, правительством региона и правительством России уделяется огромное внимание проблемам водообеспечения полуострова. В связи с тем, что активное развитие коммунальной инфраструктуры велось в 1960-1980-е годы, износ сетей и сооружений в настоящее время составляет, в среднем, от 40 до 95%, — сообщили в предприятии.

В советское время для прокладки водопроводных сетей, как правило, использовалась трубы из стали и чугуна со сроком амортизации 20 и 50 лет соответственно. Таким образом, высокий уровень физического износа эксплуатируемых сетей связан с превышением нормативного срока их эксплуатации, пояснили в «Воде Крыма». Сейчас при прокладке новых трубопроводов используются трубы из полимерных материалов с более долгим сроком эксплуатации.

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В 2025 году на балансе и в хозяйственном ведении ГУП РК «Вода Крыма» находится более 8,8 тыс. км водопроводных сетей. Предприятие продолжает ежегодно принимать на праве хозяйственного ведения сети и объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии. В 2024 году на баланс и в хозяйственное ведение ГУП было принято более 477 км сетей водоснабжения, большинство из которых находится в неудовлетворительном состоянии.

источник: ТАСС
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