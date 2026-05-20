Высокоскоростное судно «Феодосия» свяжет города Крыма по морю

Новое высокоскоростное пассажирское судно «Феодосия» на первом этапе будет выполнять перевозку пассажиров между городами Крыма, возможность рейсов в курортные города Краснодарского края будет рассматриваться в дальнейшем. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.
Пресс-служба Российского морского регистра судоходства накануне сообщила о завершении строительства высокоскоростного пассажирского судна «Феодосия» проекта 23160 «Комета 120М». Судно вмещает до 120 пассажиров и способно развивать скорость до 35 узлов (65 км/ч).
Пока на первом этапе «Феодосия» будет перевозить людей между городами Крыма. Дальше будем оценивать внешнюю обстановку и рассматривать, чтобы это были Анапа, Геленджик и другие наши соседи, – сказал Козловский.
По словам министра, судно данного проекта отличается от предыдущих версий «Кометы» большей вместимостью и улучшенным комфортом. В частности, на «Феодосии» есть система кондиционирования воздуха и места для прогулок.
Вопросы стоимости поездок на новом судне, а также его маршрутной сети на данный момент находятся на стадии обсуждения, добавил глава минтранса республики.
источник: РИА Новости Крым
С тегами: транспорт крыма
