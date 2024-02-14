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Выставка «АгроЭкспо»: какую продукцию представили сельхозпроизводители полуострова

Выставка «АгроЭкспоКрым»: какую продукцию представили сельхозпроизводители полуострова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:24 14.02.2024

В Симферополе открылась XII международная аграрная выставка «АгроЭкспоКрым 2024». На стенде минсельхоза Крыма больше двух десятков сельхозтоваропроизводителей Республики представили свою продукци. Об этом сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.

Наши сельхозтоваропроизводители представили целые линейки своей продукции. Это как крупнейшие предприятия, которые работают в сфере виноделия, хлебопекарной промышленности, переработке мяса, молока, эфиромасличных растений, так и небольшие крестьянские фермерские хозяйства, сельхозпотребкооперативы, индивидуальные предприниматели, которые выращивают овощи, производят сыры, сладости, квас и другую продукцию, — прокомментировала она.

 Выставка «АгроЭкспоКрым»: какую продукцию представили сельхозпроизводители полуострова

Алиме Зарединова также рассказала о том, что в рамках выставки специалисты минсельхоза РК проводят семинары, «круглые столы» по семеноводству, на которых рассказывают о том, как развивается это направление в Крыму, какие субсидии могут получить сельхозпредприятия на приобретение элитных семян.

В этом году вся господдержка по всем направлениям будет предоставляться в госсистеме электронного бюджета. То есть, теперь всю заявочную документацию можно подать дистанционно, с рабочего места. Пакет документов для получения госпомощи минимальный, загружается в систему в формате ПДФ, — добавили первый замминистра. 

 Выставка «АгроЭкспоКрым»: какую продукцию представили сельхозпроизводители полуострова

Алиме Зарединова также напомнила о том, что агровыставка будет проходить в старом терминале аэропорта «Симферополь» три дня. И подчеркнула, что такое крупное аграрное мероприятие – отличная площадка для налаживания взаимоотношений между крымскими сельхозтоваропроизводителями и различными организациями, которые производят удобрения, семена, средства защиты, выпускают сельхозтехнику и предоставляют финансовые инструменты.

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Фото и материалы: минсельхоз РК.

 

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