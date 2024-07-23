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Выставка «Херсонес от Альфы до Омеги. К» презентована. Не видели? А стоит увидеть!

Выставка «Херсонес от Альфы до Омеги. К» презентована. Не видели? А стоит увидеть!

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:51 23.07.2024

В зале Византийской экспозиции музея-заповедника открылась новая капсульная выставка из цикла «Херсонес от Альфы до Омеги», организованного по алфавитному принципу. Она является частью «словаря древнего города» и рассказывает о понятиях, терминах и артефактах, названия которых начинаются на букву «К».

Среди представленных находок – керамические изделия: фрагменты кратера, канфара, кувшина и курильницы. В число экспонатов также входят нательные кресты, амфорные клейма, ключи, кольца, капитель и камеи. Вы сможете увидеть необычные каменные рельефы и декоративные костяные пластины. Капсульная выставка «Херсонес от Альфы до Омеги. К» открыта в зале Византийской экспозиции музея-заповедника до 31 июля. Ознакомиться с редкими археологическими находками можно со вторника по воскресенье с 09:00 до 19:00, понедельник ‒ выходной. Вход свободный! — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический». 

Выставка «Херсонес от Альфы до Омеги. К» презентована. Не видели? А стоит увидеть! Выставка «Херсонес от Альфы до Омеги. К» презентована. Не видели? А стоит увидеть! Выставка «Херсонес от Альфы до Омеги. К» презентована. Не видели? А стоит увидеть!

Приходите на выставку «Херсонес от Альфы до Омеги. К» и раскройте тайны древнего города, изучая его удивительные артефакты!

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источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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