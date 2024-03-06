Выставка к годовщине Крымской весны представлена в Ливадии

В Музыкальном салоне Ливадийского дворца состоялось открытие выставки «О, Крым, ты символ вдохновенья!» к 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.

На церемонии открытия выступили директор Ялтинской детской художественной школы им. Ф.А. Васильева Дарья Морозова, начальник управления культуры администрации Ялты Ирина Гришко, председатель Ялтинской организации Русской общины Крыма Ирина Алексеева, директор Ялтинского историко-литературного музея Юлия Рудник. Для гостей мероприятия впервые прозвучал вальс «Прощание с Ливадией» композитора Алексея Рассохина (г. Санкт-Петербург), выступили танцевальные пары клуба исторического танца «Феерия», — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

На выставке представлены живописные и графические работы из собрания Ливадийского дворца-музея, выполненные крымскими художниками Яковом Басовым, Сергеем Бакаевым, Павлом Шумовым, Инной Аслановой, Валентином Божко и другими, запечатлевшими неповторимые уголки Крыма в весеннее время года.

Весной 2021 года Ливадийский дворец-музей получил в дар от московских коллекционеров 100 акварелей выдающегося отечественного мастера Эммануила Бернштейна, на которых изображены крымские пейзажи и архитектурные памятники полуострова. Часть подаренной коллекции также представлена посетителям музея. Кроме работ известных художников в экспозицию вошли и работы преподавателей, учеников Ялтинской детской художественной школы им. Ф.А. Васильева. Выставка будет экспонироваться до 31 мая.

Фото: Ливадийский дворец-музей.