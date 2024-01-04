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Выставка «Новогодняя шкатулка» представлена в Старом у
Фото: Историко-культурный мемориальный музей-заповедник «Киммерия М.А. Волошина»

Выставка «Новогодняя шкатулка» представлена в Старом Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Выставки Крыма 15:58 04.01.2024

В Литературно-художественном музее Старого Крыма презентована выставка «Новогодняя шкатулка», посвященная зимним праздникам.

Первыми гостями выставки стали учащиеся Школы-гимназии имени братьев-партизан Стояновых. Сотрудники музея рассказали о новогодних традициях украшения елки и познакомили ребят с историей представленных предметов. В витринах расположились новогодние игрушки периода 1937-1980 годов, на которых персонажи сказок А.С. Пушкина соседствуют с игрушками, выпущенными в честь покорения космоса. Интерес у посетителей вызовут и самодельные игрушки, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

В экспозиции также представлены картины крымских художников, передающие красоту зимней природы.

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