Выставка «Новогодняя шкатулка» представлена в Старом Крыму

В Литературно-художественном музее Старого Крыма презентована выставка «Новогодняя шкатулка», посвященная зимним праздникам.

Первыми гостями выставки стали учащиеся Школы-гимназии имени братьев-партизан Стояновых. Сотрудники музея рассказали о новогодних традициях украшения елки и познакомили ребят с историей представленных предметов. В витринах расположились новогодние игрушки периода 1937-1980 годов, на которых персонажи сказок А.С. Пушкина соседствуют с игрушками, выпущенными в честь покорения космоса. Интерес у посетителей вызовут и самодельные игрушки, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.