Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Выставка предметов из античного некрополя откроется в керченском Лапидарии

crimeapress_news



реклама в крыму
Выставка предметов из античного некрополя откроется в керченском Лапидарии
Фото: kerchmuseum.ru

Выставка предметов из античного некрополя откроется в керченском Лапидарии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:39 17.02.2022

18 февраля, в 15:00 в керченском Лапидарии «Музей каменных древностей» откроется выставка «Некрополь Кыз-Аул». Экспозиция будет демонстрироваться в рамках цикла «Музейные древности». Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Археологические исследования некрополя Кыз-Аул в 2021 году предоставили в фонды Восточно-Крымского музея-заповедника комплекс находок из погребений первых веков н.э. Погребальный инвентарь представляет собой предметы женских украшений, характеризующие некрополь как интересный памятник археологии, — говорится в сообщении.

В музее отметили, что изучение памятников культуры античного периода важно для фиксации и интерпретации научного материала, полученного в результате археологических раскопок. Особенно это актуально для некрополя Кыз-Аул, который уничтожался морской водой и «чёрными копателями». Выставка продлится до 15 апреля.

Выставка предметов из античного некрополя откроется в керченском Лапидарии

Фото: vk.com/gbu_rk_vkikmz

Узнайте больше:  В Севастополе открылась персональная выставка художницы Натальи Нестеровой «На волне акварели»

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.