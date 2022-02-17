Выставка предметов из античного некрополя откроется в керченском Лапидарии

18 февраля, в 15:00 в керченском Лапидарии «Музей каменных древностей» откроется выставка «Некрополь Кыз-Аул». Экспозиция будет демонстрироваться в рамках цикла «Музейные древности». Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Археологические исследования некрополя Кыз-Аул в 2021 году предоставили в фонды Восточно-Крымского музея-заповедника комплекс находок из погребений первых веков н.э. Погребальный инвентарь представляет собой предметы женских украшений, характеризующие некрополь как интересный памятник археологии, — говорится в сообщении.

В музее отметили, что изучение памятников культуры античного периода важно для фиксации и интерпретации научного материала, полученного в результате археологических раскопок. Особенно это актуально для некрополя Кыз-Аул, который уничтожался морской водой и «чёрными копателями». Выставка продлится до 15 апреля.

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