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Выставка советской новогодней открытки представлена в ском этнографическом музее

Выставка советской новогодней открытки представлена в Крымском этнографическом музее

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:56 12.01.2024

В Крымском этнографическом музее представлена выставка советской новогодней открытки, приуроченной к празднованию Старого Нового года.

Выставка советской новогодней открытки представлена в Крымском этнографическом музее

История новогодней открытки в СССР начинается только в 50-е годы XX века. Расцвет советской новогодней открытки пришелся на 60-70-е годы ХХ века. Веселых зайчиков, медвежат, белочек, Снегурочек – героев открыток, нарисованных В. Зарубиным, Л. Маниловой, В. Каневским, Л. Похитоновой, В. Четвериковым, С. Русаковым, многие помнят до сих пор. На выставке – 64 советские новогодние открытки 50-90-х годов ХХ века из фондов музея, посмотреть которые можно бесплатно до 11 апреля 2024 года, — сообщили в министерстве культуры РК.

Выставка советской новогодней открытки представлена в Крымском этнографическом музее

Кроме того, демонстрируется экспозиция «Что растет на ёлке?», которая посвящена советским ёлочным игрушкам. Новогодние украшения и ёлочные игрушки дарят ощущения волшебной сказки.

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Выставка советской новогодней открытки представлена в Крымском этнографическом музее

На выставке до 22 января представлено около 40 ёлочных фабричных украшений 50-80-х годов ХХ века: стеклянные бусы, шары, наборные замысловатые игрушки из проволоки и стекляруса, ёлочки, фрукты и овощи, шишки, сосульки, фигурки и сказочные персонажи на прищепках.

Выставка советской новогодней открытки представлена в Крымском этнографическом музее

Фото: Крымский этнографический музей.

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