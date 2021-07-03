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Выставка техники, награждение лучших инспекторов – как в Севастополе отметили 85-летие ГАИ - ГИБДД

Выставка техники, награждение лучших инспекторов – как в Севастополе отметили 85-летие ГАИ — ГИБДД

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 20:07 03.07.2021

В Севастополе, в честь 85-летнего юбилея создания службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД в системе МВД России прошло торжество на площади Нахимова.

Выставка техники, награждение лучших инспекторов – как в Севастополе отметили 85-летие ГАИ - ГИБДД

Почетными гостями мероприятия стали сенатор Сергей Колбин, заместитель председателя Заксобрания Севастополя Татьяна Лобач, заместитель начальника Управления МВД России по городу Севастополю Александр Михайлов, Уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская, председатель Общественного совета при УМВД Владимир Клюев.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей Почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами от губернатора Севастополя, председателя Законодательного собрания, сенатора Российской Федерации и начальника УМВД России по городу Севастополю награждены 43 сотрудника ГИБДД.

Выставка техники, награждение лучших инспекторов – как в Севастополе отметили 85-летие ГАИ - ГИБДД

На большом экране, расположенном на площади, в течение торжественного мероприятия шла трансляция видеосборника, рассказывающего о сотрудниках Госавтоинспекции Севастополя, проявивших героизм при исполнении служебного долга, а также о трудовых буднях автоинспекторов.

К юбилею службы Госавтоинспекции поэт Валерий Вовк и композитор Яков Машарский написали «Марш ГИБДД Севастополя», который лег в основу музыкального видеоклипа и стал официальным гимном службы.

Выставка техники, награждение лучших инспекторов – как в Севастополе отметили 85-летие ГАИ - ГИБДД

В рамках праздничного мероприятия прошла выставка современной техники службы и специализированных автомобилей, которые участвовали в патрулировании Севастополя в разные годы. Каждый желающий смог ознакомиться с техническими характеристиками автомобилей и мотоциклов, а также сделать памятные фотографии.

Оркестр культурного центра УМВД России по городу Севастополю на протяжении всего мероприятия создавал атмосферу праздника и дарил всем присутствующим отличное настроение, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

Выставка техники, награждение лучших инспекторов – как в Севастополе отметили 85-летие ГАИ - ГИБДД

После официальной части для всех гостей мероприятия стартовала работа комплекса «Лаборатория безопасности» по обучению детей и взрослых Правилам дорожного движения.

Выставка техники, награждение лучших инспекторов – как в Севастополе отметили 85-летие ГАИ - ГИБДД

СПРАВКА: 3 июля 1936 года Советом Народных Комиссаров СССР было утверждено постановление №1182 «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции СССР». В 2021 году службе Госавтоинспекции исполняется 85 лет.

Выставка техники, награждение лучших инспекторов – как в Севастополе отметили 85-летие ГАИ - ГИБДД

Фото: УМВД по г. Севастополю.

Выставка техники, награждение лучших инспекторов – как в Севастополе отметили 85-летие ГАИ - ГИБДД

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