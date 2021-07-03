Выставка техники, награждение лучших инспекторов – как в Севастополе отметили 85-летие ГАИ — ГИБДД

В Севастополе, в честь 85-летнего юбилея создания службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД в системе МВД России прошло торжество на площади Нахимова.

Почетными гостями мероприятия стали сенатор Сергей Колбин, заместитель председателя Заксобрания Севастополя Татьяна Лобач, заместитель начальника Управления МВД России по городу Севастополю Александр Михайлов, Уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская, председатель Общественного совета при УМВД Владимир Клюев.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей Почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами от губернатора Севастополя, председателя Законодательного собрания, сенатора Российской Федерации и начальника УМВД России по городу Севастополю награждены 43 сотрудника ГИБДД.

На большом экране, расположенном на площади, в течение торжественного мероприятия шла трансляция видеосборника, рассказывающего о сотрудниках Госавтоинспекции Севастополя, проявивших героизм при исполнении служебного долга, а также о трудовых буднях автоинспекторов.

К юбилею службы Госавтоинспекции поэт Валерий Вовк и композитор Яков Машарский написали «Марш ГИБДД Севастополя», который лег в основу музыкального видеоклипа и стал официальным гимном службы.

В рамках праздничного мероприятия прошла выставка современной техники службы и специализированных автомобилей, которые участвовали в патрулировании Севастополя в разные годы. Каждый желающий смог ознакомиться с техническими характеристиками автомобилей и мотоциклов, а также сделать памятные фотографии. Оркестр культурного центра УМВД России по городу Севастополю на протяжении всего мероприятия создавал атмосферу праздника и дарил всем присутствующим отличное настроение, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

После официальной части для всех гостей мероприятия стартовала работа комплекса «Лаборатория безопасности» по обучению детей и взрослых Правилам дорожного движения.

СПРАВКА: 3 июля 1936 года Советом Народных Комиссаров СССР было утверждено постановление №1182 «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции СССР». В 2021 году службе Госавтоинспекции исполняется 85 лет.

Фото: УМВД по г. Севастополю.