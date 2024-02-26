Выставка в Евпатории: «Своих не бросаем» или… Страшная правда глазами военных корреспондентов

В годовщину начала специальной военной операции в галерее актуального искусства «Ха-Ра-Шо!» открылась выставка фотографий военных корреспондентов ТАСС. Инициатором выставки стан куратор галереи Андрей Пермяков:

Сегодня у нас непростая, очень эмоциональная, очень важная выставка, название, которой мы долго не выбирали. Мы назвали ее «Своих не бросаем». Она страшная, но это страшная правда, за которую сегодня борются наши ребята на фронте. Самое главное, что на подобные мероприятия люди приходят по велению души и сердца.

Выставка фотографий «Своих не бросаем», авторами которых стали фотокорреспонденты информационного агентства России ТАСС, приурочена ко Дню защитника Отечества и 10-летию воссоединения Крыма с Россией. 58 полотен показывают реальные кадры из жизни людей и городов, которых коснулись эти страшные события. На открытии выставки много молодежи, в том числе и кадеты школы №11 имени Героя Советского Союза Евграфа Рыжова.

Мы занимаемся патриотическим воспитанием и наши воины должны знать, что им растет достойная смена – молодежь, которая любит нашу страну, которая гордится тем, что мы живем в России сильной, многонациональной, многообразной, мощной стране, – подчеркнула директор театра Нина Пермякова.

Среди посетителей выставки Михаил Барилов, который недавно переехал в Евпаторию из ДНР. Сейчас он учится в кадетском классе. Делится своими эмоциями и говорит, что в Крыму ему стало спокойно:

Я сам видел примерно такие действия, поэтому понимаю, каково это. Поддержка людей, которые сейчас на фронте очень важна, потому что они не только это слышат и видят редко, они постоянно находятся в военных действиях и поддержка для них – самое главное».

Впечатлениями от просмотра поделился еще один кадет Роман Росточков. В понедельник его родственник возвращается на фронт, о том, как там за ленточкой Роман знает из первых уст:

Эта выставка мне очень понравилась, потому что у меня родственник СВОшник. Он минер и я знаю, как им там тяжело. Наши ребята помогают нашей стране!

В числе авторов представленных работ фотокорреспонденты агентства Александр Полегенько, Дмитрий Ягодкин, Александр Река, Алексей Коновалов, Сергей Фадеичев,Владимир Гердо, Сергей Бобылев, Михаил Терещенко.

Посетить выставку «Своих не бросаем» можно до 5 марта. Вход свободный!