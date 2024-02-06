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Выставка живописи «. Старинные усадьбы» открылась в Алуште

Выставка живописи «Крым. Старинные усадьбы» открылась в Алуште

Опубликовал: CrimeaPRESS в Выставки Крыма 21:44 06.02.2024

В Алуште, в Музее-усадьбе академика архитектуры Алексея Бекетова открылась выставка живописи «Крым. Старинные усадьбы». Как сообщили в министерстве культуры РК, проект «С Россией вместе. Искусство Крыма, ЛНР, ДНР» реализован с участием художников проекта ВТОО «Союз художников России» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РК.

Крым. Старинные усадьбы

На выставке представлено около 50 живописных полотен, на которых запечатлены старинные усадьбы полуострова: Массандровский дворец, Музей-усадьба А.Н. Бекетова, дворец княгини Гагариной, дворец Карасан, Дача Стахеева – вилла «Отрада», музей писателя С.Н. Сергеева-Ценского и другие объекты.

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Выставка живописи «Крым. Старинные усадьбы» открылась в Алуште

Участники пленэра передали в дар Алуштинскому литературно-мемориальному музею С.Н. Сергеева-Ценского три картины, которые пополнят фонды. Директор Алуштинского литературно-мемориального музея Светлана Немирович поблагодарила художников за подарок и популяризацию памятников архитектуры Крыма, — сообщили в республиканском министерстве культуры.

Выставка живописи «Крым. Старинные усадьбы» открылась в Алуште

Выставка «Крым. Старинные усадьбы» продлится до 16 февраля (действует Пушкинская карта).

Фото: пресс-служба министерства культуры Республики Крым.

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