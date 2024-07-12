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Выставку «Возрождение Севастополя» презентуют в ретрокинотеатре

Выставку «Возрождение Севастополя» презентуют в ретрокинотеатре

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:52 12.07.2024

Выставка «Возрождение Севастополя» 19 июля откроется в ретрокинотеатре «Украина». Организаторы, сообщает «Севастопольская газета», посвятили экспозицию 80-й годовщине начала послевоенных восстановительных работ в Севастополе. Тогда город был разрушен на 98%, из 6402 жилых домов разрушены были 5379.

В руинах лежали причалы, железнодорожные пути, тоннели, водопровод, электростанция, хлебозавод, линии связи, школы, больницы, музеи, памятники культуры и истории.

В экспозиции представят уникальные фотоснимки разрушенного города, сделанные прошедшими Великую Отечественную войну фотокорреспондентом ТАСС Евгением Халдеем, фотокорреспондентом газеты «Красный Черноморец» Александром Соколенко, фронтовым кинооператором Владиславом Микошей.

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На фотографиях — рассказ о том, как из почти полностью уничтоженного города поднимался белокаменный красавец Севастополь. В экспозицию также включены экспонаты, повествующие о трудовом подвиге рабочих Севморзавода, личные вещи художников, восстанавливающих Севастопольскую Панораму и др.

Открытие выставки — 19 июля в 16.00, экспозиция будет работать до 15 сентября.

источник: «Севастопольская газета»

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