Выставку «Ёлка успеха» провели в Севастополе

В Центре занятости Севастополя провели мероприятие «Ёлка успеха: новогодняя выставка работ севастопольских предпринимателей». Свои работы представили местные предприниматели, которым Центр занятости помог создать бизнес благодаря государственной программе поддержки. Посетители увидели картины, скульптуры, графические работы, предметы декоративно-прикладного искусства, фотографии, а также кондитерские изделия. Экспозиция включила работы, выполненные в разных техниках.

В приветственном слове заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин отметил, что Центр занятости всегда готов помочь жителям города, которые хотят открыть своё дело.

Если вы уверены, что предпринимательские способности принесут пользу и радость вам, а также окружающим, добро пожаловать в Центр занятости Севастополя. Здесь помогут, разъяснят, окажут материальную поддержку, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Александра Кулагина.

Директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина поздравила предпринимателей с наступающим Новым годом, пожелав присутствующим смело мечтать в новом 2024-м.

За многолетнее плодотворное социальное партнёрство Елена Сулягина вручила благодарность генеральному директору компании «Стройцентр» Александре Романенко.

Напомним, в Севастополе более пяти лет успешно реализуется программа, направленная на содействие началу осуществления предпринимательской деятельности. Благодаря программе безработные граждане могут получить финансовую поддержку для открытия собственного дела. Размер такой поддержки составляет 200 тыс. рублей. В рамках этой программы более 300 севастопольцев за последние пять лет смогли успешно запустить свой бизнес.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя