Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Вывод экспертов: как изменилась динамика бронирований в Крыму после ужесточения ограничительных мер

crimeapress_news

verevo
Вывод экспертов: как изменилась динамика бронирований в Крыму после ужесточения ограничительных мер
иллюстрация: pxhere.com

Вывод экспертов: как изменилась динамика бронирований в Крыму после ужесточения ограничительных мер

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:02 15.11.2021

Напомним, что Крым первым ввел практику запроса при заселении в отель сразу 2-х документов: документов о вакцинации/перенесенной болезни и отрицательного ПЦР-теста.

20 октября после объявления внеплановых нерабочих дней с 30 октября по 07 ноября в Крыму стали фиксировать пик бронирований отелей, туров — многие решили переждать нерабочие дни, наслаждаясь последними тёплыми деньками на море. По данным национальной системы бронирования Bronevik.com в первые часы после выхода указа Губернатора некоторые объекты размещения не совсем правильно интерпретировали изменения, внесенные в Указ*. Так, вместо того, чтобы дополнительно требовать ПЦР-тесты, объекты сочли документы — QR-коды и ПЦР-тесты взаимозаменяемыми, — отмечают в пресс-службе национальной системы бронирования “Броневик”.

В связи с этим 22 октября в адрес объектов размещения было направлено письмо от имени Министра курортов и туризма Республики Крыма В. Волченко с разъяснением, что наличие обоих документов (QR-код и ПЦР-тест) при заселении является обязательным требованием.

Аналитики Bronevik.com подвели итоги по бронированиям с датами проживания на нерабочие дни в Крыму и, оказалось, что количество аннуляций увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом (16-23 октября).

Пиковыми датами аннуляций стали 22 октября, 25 октября и 30 октября.

* «Запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации, QR-кода. Дополнительно субъектам хозяйствования рекомендуется требовать предоставление справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученном за 72 часа до поселения». 

Вывод экспертов: как изменилась динамика бронирований в Крыму после ужесточения ограничительных мер

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.