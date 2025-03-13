Взносы на капремонт для домов с лифтами предлагают повысить

Речь идёт о введении дифференцированных взносов на капремонт. По словам Файзуллина, это необходимо для своевременной замены лифтового оборудования. Дома с лифтами должны собирать большую сумму с «квадрата», чтобы обеспечить возможность вовремя заменить лифты. Министерство прорабатывает такую инициативу. Министр добавил, что законодательством предусмотрена приоритетность работ, которые влияют на срок службы многоквартирных домов, в том числе возможность повышения взносов.

Ранее гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов предложил повысить размер взноса за капремонт для домов с лифтами на 5,6 рубля.

источник: ЦИАН