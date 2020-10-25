Взорвавшийся в Азовском море танкер отбуксировали на якорную стоянку, идет поиск троих моряков

Возбуждено уголовное дело.

Российский танкер «Генерал Ази Асланов», на котором в субботу произошел взрыв, отбуксировали на якорную стоянку в Азовском море. Об этом сообщили в МЧС РФ. Напомним, взрыв прогремел на выходе танкера из Керченского пролива в субботу вечером (в 18:40).

В 5:20 судно «Генерал Ази Асланов» отбуксировали на якорную стоянку. Всего по состоянию на 6:00 для ликвидации последствий происшествия привлечено 156 человек, 22 единицы техники, — сообщили в МЧС РФ.

Танкер следовал из порта «Кавказ» в порт Ростова-на-Дону. На борту находились 13 человек, 10 из них спасены. Трое: боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант — пропали.

С вечера в поисковой операции задействованы суда: «Братск», «Сириус», «Григорий Бугров», «Сормовский 3058», «Волганец 146», «Импульс», «Меркурий», «Дмитрий Михайлик». Поиск пропавших моряков пока не дал результата. Инцидент произошел в зоне ответственности ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, однако к поискам подключились и крымские спасатели. В 23.55 в район проведения поисковых работ вылетел борт Ми-8 МЧС России со специалистами ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» по беспарашютному десантированию.

Танкер, 2005 года постройки следовал из порта «Кавказ» в порт «Ростов». По информации судовладельца произошло повреждение правого борта. По информации МСПЦ Тамань в результате взрыва образовалась пробоина размерами от 5 до 12 метров. На борту находилось 13 человек, из них 10 были спасены, 3 пропали без вести, — отметилл министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

По его информации, с утра поисково-спасательная операция в Азовском море продолжилась.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили: по состоянию на час дня воскресенья, 25 октября в Азовском море находится группировка сил и средств РСЧС общей численностью 225 человек и 43 единицы техники, в том числе от МЧС России — 65 человек и 13 единиц техники.

К проведению поисковых работ привлечено 7 судов. Всего судами обследовано 75 квадратных миль. Для проведения поиска пропавших матросов привлечена авиация МЧС России в количестве 2-х вертолетов МИ-8. Обследовано 400 квадратных километров. Организовано патрулирование прибрежной зоны силами центра ГИМС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Патрулирование береговой линии осуществляет группировка общей численностью 60 человек и 9 единиц техники. Всего обследовано 7 км береговой линии, — рассказали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По факту ЧП на российском танкере в Азовском море возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц), — сказала она.

Следователи уже уточнили причину взрыва: произошло возгорание взрывоопасной смеси груза — легковоспламеняющийся жидкости «Нафта» во втором грузовом танке. Причиной этого могло стать нарушение правил безопасности.