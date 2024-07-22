Взрыв («хлопок») газа в крымском селе Владиславовка – трое пострадавших

Сегодня днем, в 15:30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в частном жилом доме в селе Владиславовка Кировского района произошел хлопок газовоздушной смеси. На месте ЧП работали все экстренные службы.

По прибытии на место вызова установлено, что в результате взрыва газового баллона, без последующего горения, произошло разрушение части одноэтажного двухквартирного дома. Под завалами находилось три человека. Из-под завалов извлечены три человека, переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Причина происшествия устанавливается, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

На месте происшествия от РСЧС работало 36 человек и 12 единиц техники.

Следственный комитет проводят проверку.

Следователями организован осмотр места происшествия в селе Владиславовка, где на территории одного из домовладений произошел хлопок бытового газа… В ходе проверки, организованной на предмет статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан) будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка действиям уполномоченных служб, ответственных за проверку функционирования газового оборудования на вверенной территории, – сообщили в Следкоме.

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