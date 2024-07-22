Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Взрыв («хлопок») газа в крымском селе Владиславовка – трое пострадавших
актуально в республике
Взрыв («хлопок») газа в крымском селе Владиславовка – трое пострадавших

Взрыв («хлопок») газа в крымском селе Владиславовка – трое пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 20:59 22.07.2024

Сегодня днем, в 15:30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в частном жилом доме в селе Владиславовка Кировского района произошел хлопок газовоздушной смеси. На месте ЧП работали все экстренные службы.

По прибытии на место вызова установлено, что в результате взрыва газового баллона, без последующего горения, произошло разрушение части одноэтажного двухквартирного дома. Под завалами находилось три человека. Из-под завалов извлечены три человека, переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Причина происшествия устанавливается, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

На месте происшествия от РСЧС работало 36 человек и 12 единиц техники.

Узнайте больше:  В Керчи ликвидировали нарколабораторию

Следственный комитет проводят проверку.

Следователями организован осмотр места происшествия в селе Владиславовка, где на территории одного из домовладений произошел хлопок бытового газа… В ходе проверки, организованной на предмет статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан) будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка действиям уполномоченных служб, ответственных за проверку функционирования газового оборудования на вверенной территории, – сообщили в Следкоме.

Взрыв («хлопок») газа в крымском селе Владиславовка – трое пострадавших

Просмотры: 2 121

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: происшествия в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
происшествия в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.