Взрыв и пожар в Керчи. Возможно, это был газовый баллон

Многоэтажный жилой дом в Керчи, где произошел взрыв и пожар, был частично газифицирован. Выше второго этажа централизованная подача природного газа не осуществлялась.

Дом частично газифицирован. Там на уровне второго этажа вырезан стояк был. Возгорание произошло на девятом этаже, затем огонь перекинулся на десятый этаж. Возможно, это был баллонный газ. Пострадал один человек, он жив, — рассказал ТАСС источник в крымском Совмине.

Директор предприятия «Крымгазсети» Сергей Тарасов в свою очередь отметил, что подачу газа в ту часть дома, где произошел взрыв, прекратили 18 лет назад.

Пожар с газом не связан. Там разбираются, потому что на том стояке, где квартира находится, газа не было — на втором этаже стояк отключен еще в 2002 году. По оперативной информации, с использованием природного газа в быту ЧП не связано, — сказал он.

Тарасов уточнил, что на месте ЧП сейчас работают специалисты «Крымгазсетей», отключено газоснабжение в четырех девятиэтажных домах (618 абонентов).

Дом, в котором произошел взрыв, отключен от электроэнергии и газа. Инициирована комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Решается вопрос об организации пункта временного размещения, а также об организации горячего питания для всех пострадавших. Делается все возможное, чтобы оказать им необходимую помощь и поддержку. Уверен, что правоохранительные органы после тщательного изучения всех обстоятельств данного происшествия смогут дать справедливую оценку и привлечь всех ответственных. Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы избежать таких ужасных происшествий в будущем, — прокомментировал ситуацию глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Керченские СМИ добавляют факты: примерно, в 20 часов в доме №93 по ул. Кирова обвалился потолок в квартире, где сегодня в 17 часов произошел взрыв газа и пожар. Межэтажное перекрытие не выдержало и обвалилось.

Произошло обрушение межэтажного перекрытия в одной из комнат с 10 на 9 этаж на площади 12 кв.м. В целях обеспечения безопасности граждан проводится эвакуация всего дома, — уточнили в ГУ МЧС по РК.

Полностью пожар в десятиэтажке был полностью потушен в 19 часов.

По информации службы 112, согласно составленному реестру пострадавших, на данный момент порядка 25 человек остались без крыши над головой. Этих людей, проживающих в доме 93 по улице Кирова, где сегодня произошел взрыв, на ночь планируют разместить в гостинице санатория «Москва-Крым». Остальные пострадавшие разместятся временно у родственников и знакомых, — сообщает KERCH.COM.RU .