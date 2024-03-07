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Взрывное мастерство: в Севастополе прошли сборы пиротехников МЧС

Взрывное мастерство: в Севастополе прошли сборы пиротехников МЧС

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:34 07.03.2024

Проверили знания и повысили мастерство.

Пиротехники Специализированного отряда ГУ МЧС России по г. Севастополю приняли участие в сборах, направленных на проверку профессиональных навыков. В течение двух дней сотрудники выполняли практические задания. В программу были включены испытания по оказанию первой помощи при минно-взрывных травмах и по владению способами очистки местности от взрывоопасных предметов. Оценивалось и умение проводить взрывные работы различными способами.

Взрывное мастерство: в Севастополе прошли сборы пиротехников МЧС

Личный состав показал хорошие морально-деловые качества, высокие профессиональные практические навыки. Кроме того, впереди теоретическая часть – зачёты, – отмечает начальник Специализированного отряда ГУ МЧС России по г. Севастополю, полковник внутренней службы Николай Тисельский.

Взрывное мастерство: в Севастополе прошли сборы пиротехников МЧС

Пиротехнические сборы в МЧС России по городу Севастополю проходят ежегодно. Традиционно в их рамках специалисты проводят и плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

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Взрывное мастерство: в Севастополе прошли сборы пиротехников МЧС

Завершающим этапом практических занятий стало уничтожение взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории нашего региона – ручных гранат, артиллерийских снарядов и одной авиационной бомбы. Работы прошли в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено, – подводит итог Николай Тисельский.

Взрывное мастерство: в Севастополе прошли сборы пиротехников МЧС

На основании результатов и полученных оценок участники сборов получат допуск к самостоятельному выполнению работ по очистке местности от взрывоопасных предметов.

Взрывное мастерство: в Севастополе прошли сборы пиротехников МЧС

Фото, видео и материалы: ГУ МЧС России по г. Севастополю.

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ГУ МЧС России в Севастополе
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