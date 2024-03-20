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Взял отремонтировать «ювелирку», но присвоил её — приговор суда в Феодосии
Фото: evrensel.net

Взял отремонтировать «ювелирку», но присвоил её — приговор суда в Феодосии

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 20:10 20.03.2024

Феодосийским городским судом Республики Крым вынесен приговор жителю Московской области за присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному с причинением значительного ущерба гражданину.

Судом установлено, что в июне 2023 года, в помещении ювелирно-минералогической выставки «Магия камня», проходящей в ДКит «Чайка» г.Феодосия между подсудимым и его знакомой была достигнута устная договоренность  о  ремонте золотых ювелирных изделий, после чего последняя передала подсудимому для ремонта два золотых браслета 585 пробы, а именно: золотой браслет из желтого метала весом 36,38 г стоимостью 145 520 рублей и  золотой браслет  из желтого и белого металла  весом 2,54 г стоимостью 10 160 рублей. Далее подсудимый золотые ювелирные изделия, согласно ранее достигнутой договоренности,  не отремонтировал и не вернул потерпевшей, условия устной договорённости не исполнил, и сдал указанные золотые ювелирные изделия в ООО Ломбард «Юг БФР», таким образом похитил вверенные потерпевшей золотые ювелирные изделия на общую сумму 155 680 рублей присвоив их, — отмечают в пресс-службе суда. 

В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном признал.

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При вынесении приговора суд учел данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств.

С учетом обстоятельств дела, суд назначил мужчине наказание виде 1 (одного) года и 8 (восьми) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

источник: пресс-служба Феодосийского городского суда Республики Крым

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