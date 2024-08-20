Взял топор и..: в Белогорском районе Крыма по горячим следам раскрыли убийство

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что смерть была насильственная. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами ОМВД России по Белогорскому району по горячим следам установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 40-летний уроженец Луганской области, который непродолжительное время проживал с 68-летним убитым. Оба злоупотребляли спиртными напитками. Мужчина дал признательные показания. Со слов задержанного, он со своим товарищем распивал спиртные напитки. Входе возникшего бытового конфликта, взял топор и нанес несколько ударов, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.