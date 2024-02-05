Взять ипотеку… Основные аспекты «новоселья в кредит»

Для начала, удобно оценить общие затраты на ипотеку с помощью так называемого «общего платежа за кредит» (Total Loan Payment, TLP). Это включает все выплаты по кредиту за весь срок его действия, включая сумму кредита, проценты и все другие сборы.

Давайте рассмотрим пример. Предположим, у вас есть ипотечный кредит на 1 000 000 рублей под 10% годовых на срок 20 лет. Ваш ежемесячный платеж составит примерно 9 650 рублей. В итоге, общая сумма, которую вы заплатите за 20 лет, будет около 2 316 000 рублей, что включает как сумму кредита, так и выплаченные проценты.

Однако этот пример является условным, так как реальные затраты могут изменяться в зависимости от различных факторов. Важно учитывать дополнительные расходы, такие как страхование недвижимости, налоги на имущество, комиссии за оформление ипотеки и другие.

Если рассматривать в процентном соотношении, общие переплаты по ипотеке (то есть разница между общей суммой выплат по кредиту и суммой кредита) могут составлять от 20% до 100% и более в зависимости от условий кредита и выбранного объекта недвижимости.