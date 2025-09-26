Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Wattsan внедрили новые требования к безопасности
Новости Республики
Wattsan внедрили новые требования к безопасности

Wattsan внедрили новые требования к безопасности

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:31 26.09.2025

Завод Wattsan заявил о внедрении противопожарной защиты Wattsan SAS (Safety Assurance System) во все свои СО2 лазерные станки. Это сделано, чтобы не допустить случаев, когда сгорает весь цех из-за невнимательности или несвоевременной реакции оператора.

Что такое Wattsan SAS?

Система из датчиков Wattsan FOX следит за рабочим полем. Стоит появиться возгоранию, как станок реагирует и включает громкую сигнализацию. Её можно услышать в любой точке производства.

Уплотнитель между крышкой и корпусом и сама крышка из закалённого стекла не дают огню и дыму покинуть корпус. А новая система перфорации с двойной стенкой обеспечивает более быстрое поступление воздуха. Благодаря этому вытяжка работает в 1,5 раз эффективнее.

Анодированная лазерная голова исключает шанс отстрела луча. Это уменьшает шанс возникновения пожара как такового.Также станки теперь имеют индикаторную лампу. О состоянии машины можно будет узнать даже издалека.

Теперь, с интеграцией Wattsan SAS, безопасность на производстве выходит на новый уровень, обеспечивая спокойствие и уверенность в каждом рабочем процессе.

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x