Wattsan внедрили новые требования к безопасности

Завод Wattsan заявил о внедрении противопожарной защиты Wattsan SAS (Safety Assurance System) во все свои СО2 лазерные станки. Это сделано, чтобы не допустить случаев, когда сгорает весь цех из-за невнимательности или несвоевременной реакции оператора.

Что такое Wattsan SAS?

Система из датчиков Wattsan FOX следит за рабочим полем. Стоит появиться возгоранию, как станок реагирует и включает громкую сигнализацию. Её можно услышать в любой точке производства.

Уплотнитель между крышкой и корпусом и сама крышка из закалённого стекла не дают огню и дыму покинуть корпус. А новая система перфорации с двойной стенкой обеспечивает более быстрое поступление воздуха. Благодаря этому вытяжка работает в 1,5 раз эффективнее.

Анодированная лазерная голова исключает шанс отстрела луча. Это уменьшает шанс возникновения пожара как такового.Также станки теперь имеют индикаторную лампу. О состоянии машины можно будет узнать даже издалека.

Теперь, с интеграцией Wattsan SAS, безопасность на производстве выходит на новый уровень, обеспечивая спокойствие и уверенность в каждом рабочем процессе.

