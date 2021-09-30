WorldSkills Russia: крымчанин завоевал высшую награду на чемпионате Европы по робототехнике EuroSkills Graz 2021

В Австрии прошел Чемпионат Европы по профессиональному мастерству. Национальная сборная России WorldSkills Russia заняла 1-е место по результатам общекомандного – медального и балльного зачетов, таким образом подтвердив свое лидерство на международной арене в новых условиях в рамках первого очного первенства после пандемии. Высокого результата в составе сборной добился уроженец Крыма Эльдар Сейдаметов. Об этом сообщает Центр управления регионом РК, со
Участники национальной сборной WorldSkills Russia по компетенции «Мобильная робототехника» Эльдар Сейдаметов и Владислав Дюбанов получили высшую награду европейского первенства – Mr Jos De Goey Best in Europe Awards, заслужив максимальное количество баллов среди всех участников чемпионата, – 1401. Для сравнения: вторая в рейтинге, австрийская конкурсантка по компетенции «Технологии моды» набрала почти вдвое меньше – 845 баллов, — сообщает официальный портал Ворлдскиллс Россия.
Эльдар учился в школе села Яркое Поле Кировского района. По совету близких решил стать программистом и поступил в Казанский техникум информационных технологий и связи (МЦК КТИТС). Сейчас 18-летний крымчанин учится на третьем курсе.
В техникуме узнал о движении WorldSkills, стало интересно и решил просто попробовать, — говорит Сейдаметов.
После завершения «чемпионатной карьеры» парень хочет заняться тренерством и готовить новое поколение робототехников.
С высоким результатом сборную России поздравила заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Она отметила, что безусловная победа над командами европейских стран доказывает эффективность масштабирования опыта и практик Ворлдскиллс в нашей стране.
СПРАВКА: WorldSkills Russia — автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», функциональный преемник Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Целью организации является развитие движения Ворлдскиллс в Российской Федерации. Для ее достижения определены ключевые задачи, которые соответствуют поручению Президента от 23 ноября 2019 № Пр-2391, а именно: содействие выбору профессии гражданами, в том числе посредством профессиональных проб с ориентацией на опережающую подготовку кадров; формирование новой производственной культуры в целях повышения производительности труда; создание социальных лифтов, в том числе обеспечивающих профессиональный и карьерный рост работников, развитие профессиональных и экспертных сообществ; повышение квалификации кадров, включая инженерные и рабочие профессии и навыки, в том числе путем организации российских и международных соревнований по профессиональному мастерству; представление Российской Федерации в международных организациях Ворлдскиллс Интернешнл, Ворлдскиллс Европа, Ворлдскиллс Азия, а также продвижение передовых стандартов подготовки кадров, включая развитие системы независимой оценки компетенций в России и других странах. Деятельность Агентства синхронизирована с достижением национальных целей. В частности, Ворлдскиллс Россия активно участвует в реализации национальных проектов («Образование», «Демография», «Производительность труда и поддержка занятости»). Среди основных целей организации — внедрение новых стандартов рабочих профессий, совершенствование экзаменационной системы в среднем профессиональном и высшем образовании c применением стандартов WorldSkills.
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