WorldSkills Russia: крымчанин завоевал высшую награду на чемпионате Европы по робототехнике EuroSkills Graz 2021

В Австрии прошел Чемпионат Европы по профессиональному мастерству. Национальная сборная России WorldSkills Russia заняла 1-е место по результатам общекомандного – медального и балльного зачетов, таким образом подтвердив свое лидерство на международной арене в новых условиях в рамках первого очного первенства после пандемии. Высокого результата в составе сборной добился уроженец Крыма Эльдар Сейдаметов. Об этом сообщает Центр управления регионом РК, со ссылкой на АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)».

Участники национальной сборной WorldSkills Russia по компетенции «Мобильная робототехника» Эльдар Сейдаметов и Владислав Дюбанов получили высшую награду европейского первенства – Mr Jos De Goey Best in Europe Awards, заслужив максимальное количество баллов среди всех участников чемпионата, – 1401. Для сравнения: вторая в рейтинге, австрийская конкурсантка по компетенции «Технологии моды» набрала почти вдвое меньше – 845 баллов, — сообщает официальный портал Ворлдскиллс Россия.

Эльдар учился в школе села Яркое Поле Кировского района. По совету близких решил стать программистом и поступил в Казанский техникум информационных технологий и связи (МЦК КТИТС). Сейчас 18-летний крымчанин учится на третьем курсе.

В техникуме узнал о движении WorldSkills, стало интересно и решил просто попробовать, — говорит Сейдаметов.

После завершения «чемпионатной карьеры» парень хочет заняться тренерством и готовить новое поколение робототехников.

С высоким результатом сборную России поздравила заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Она отметила, что безусловная победа над командами европейских стран доказывает эффективность масштабирования опыта и практик Ворлдскиллс в нашей стране.

СПРАВКА: WorldSkills Russia — автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», функциональный преемник Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Целью организации является развитие движения Ворлдскиллс в Российской Федерации. Для ее достижения определены ключевые задачи, которые соответствуют поручению Президента от 23 ноября 2019 № Пр-2391, а именно: содействие выбору профессии гражданами, в том числе посредством профессиональных проб с ориентацией на опережающую подготовку кадров; формирование новой производственной культуры в целях повышения производительности труда; создание социальных лифтов, в том числе обеспечивающих профессиональный и карьерный рост работников, развитие профессиональных и экспертных сообществ; повышение квалификации кадров, включая инженерные и рабочие профессии и навыки, в том числе путем организации российских и международных соревнований по профессиональному мастерству; представление Российской Федерации в международных организациях Ворлдскиллс Интернешнл, Ворлдскиллс Европа, Ворлдскиллс Азия, а также продвижение передовых стандартов подготовки кадров, включая развитие системы независимой оценки компетенций в России и других странах. Деятельность Агентства синхронизирована с достижением национальных целей. В частности, Ворлдскиллс Россия активно участвует в реализации национальных проектов («Образование», «Демография», «Производительность труда и поддержка занятости»). Среди основных целей организации — внедрение новых стандартов рабочих профессий, совершенствование экзаменационной системы в среднем профессиональном и высшем образовании c применением стандартов WorldSkills.