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X Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету – 2024»

X Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету – 2024»

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 16:04 20.05.2024

Стартовал X Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету – 2024». Проводится в целях повышения качества жизни и поддержки самореализации в современном цифровом обществе граждан старшего возраста,  доступности социальных государственных услуг и сервисов — проект  «Социального фонда России» и ПАО «Ростелеком», также при участии Координационного центра реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения.

Участниками конкурса являются пенсионеры и граждане, достигшие возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы.

В этом году определены следующие номинации конкурса:

  •  «Мои интернет-достижения»;
  • «Моя общественная интернет-инициатива»;
  • «Семейная интернет-история»;
  • «Я — интернет-звезда».

Спецноминация для преподавателей «Мои авторские разработки».

Прием конкурсных работ и более подробная информация размещена на сайте. Прием работ заканчивается 24 октября 2024 года.

По информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты Республики Крым

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