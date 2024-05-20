X Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету – 2024»

Участниками конкурса являются пенсионеры и граждане, достигшие возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы.

В этом году определены следующие номинации конкурса:

«Мои интернет-достижения»;

«Моя общественная интернет-инициатива»;

«Семейная интернет-история»;

«Я — интернет-звезда».

Спецноминация для преподавателей «Мои авторские разработки».

Прием конкурсных работ и более подробная информация размещена на сайте. Прием работ заканчивается 24 октября 2024 года.

По информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты Республики Крым