Стартовал X Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету – 2024». Проводится в целях повышения качества жизни и поддержки самореализации в современном цифровом обществе граждан старшего возраста, доступности социальных государственных услуг и сервисов — проект «Социального фонда России» и ПАО «Ростелеком», также при участии Координационного центра реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения.
Участниками конкурса являются пенсионеры и граждане, достигшие возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы.
В этом году определены следующие номинации конкурса:
- «Мои интернет-достижения»;
- «Моя общественная интернет-инициатива»;
- «Семейная интернет-история»;
- «Я — интернет-звезда».
Спецноминация для преподавателей «Мои авторские разработки».
Прием конкурсных работ и более подробная информация размещена на сайте. Прием работ заканчивается 24 октября 2024 года.
По информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты Республики Крым
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