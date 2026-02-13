В Евпатории трое парней и девушка избили полицейского. Дело могло закончиться трагедией, если бы не напарница правоохранителя

Следствием и судом установлено, что поздним вечером 3 июля 2025 года сотрудник полиции на улице Горького выявил молодых людей в состоянии алкогольного опьянения: компания громко слушала музыку и ругалась нецензурными словами. Страж порядка неоднократно высказывал им требования прекратить противоправные действия. В ответ нетрезвая молодежь повалила представителя власти на землю. Избивая руками и ногами, злоумышленники нанесли ему удары по телу палкой и горлышком от разбитой бутылки. Сотруднику полиции были причинены различные травмы, более тяжелых последствий удалось избежать в связи с тем, что на помощь подоспела его напарница.

Следствием проведен значительный объем работы, проведены все необходимые экспертизы, собрана достаточная доказательственная база, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.