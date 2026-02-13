Прямо сейчас:
В Евпатории трое парней и девушка избили полицейского. Дело могло закончиться трагедией, если бы не напарница правоохранителя

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:01 13.02.2026

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жителей Евпатории. Трое юношей и девушка признаны виновными в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что поздним вечером 3 июля 2025 года сотрудник полиции на улице Горького выявил молодых людей в состоянии алкогольного опьянения: компания громко слушала музыку и ругалась нецензурными словами. Страж порядка неоднократно высказывал им требования прекратить противоправные действия. В ответ нетрезвая молодежь повалила представителя власти на землю. Избивая руками и ногами, злоумышленники нанесли ему удары по телу палкой и горлышком от разбитой бутылки. Сотруднику полиции были причинены различные травмы, более тяжелых последствий удалось избежать в связи с тем, что на помощь подоспела его напарница.

Следствием проведен значительный объем работы, проведены все необходимые экспертизы, собрана достаточная доказательственная база, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Жители Евпатории признаны виновными в нападении на стража порядка и причинении ему телесных повреждений. В зависимости от роли каждого в совершенном преступлении они приговорены к различным срокам наказания – от полутора до четырех лет лишения свободы в исправительных колониях общего и строгого режима.

источник: пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю

