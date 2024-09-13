Я хороший? 44% жителей Симферополя нуждаются в похвале от руководства

Критика руководства чаще стимулирует работу менеджеров по продажам и дизайнеров, похвала — маркетологов и бухгалтеров. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Симферополя.

44% жителям Симферополя, чтобы работать лучше, нужна похвала со стороны руководства и слова благодарности за достигнутые результаты. Еще для 37% основным стимулом в работе является процесс самосовершенствования. Критика мотивирует только 6% респондентов.

Похвала от руководителя важнее для женщин, чем для мужчин (53% против 35%). Представители сильного пола в меньшей степени зависимы от мнения начальства, их мотивирует сам процесс и возможность саморазвития.

Жители Симферополя до 34 лет чувствительны к одобрению, так и критике. Самосовершенствование чаще является основной мотивацией для жителей города старше 45 лет (49%) и для тех, кто зарабатывает от 100 тыс. руб. (43%).

Среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего нуждаются в похвале маркетологи и бухгалтеры. О том, что работа — это процесс самосовершенствования, чаще говорили юристы и секретари. Объективная критика скорее подстегнет к работе каждого седьмого менеджера по продажам и каждого десятого дизайнера: «По-хорошему, нужно всегда получать критику на свою работу для того, чтобы развиваться».

Время проведения: 23 августа — 10 сентября 2024 года

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